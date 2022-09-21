Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Частичная мобилизация является адекватной мерой в сегодняшней ситуации. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), комментируя указ президента России Владимира Путина.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутат отметил, что проведение частичной мобилизации показывает решительность Путина в вопросах СВО и выразил уверенность в том, что цели, которые обозначил Верховный главнокомандующий, будут достигнуты.

«Хотим победить. Хотим быть сильными и независимыми, нужно действовать более решительно. Только Россия. Только вместе» — подвёл итог Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в ходе телеобращения президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующий указ уже подписан.