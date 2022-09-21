Москва, , 11:40 — REGNUM Российские подразделения и военнослужащие ДНР уничтожили за минувшие сутки более 35 киевских боевиков, две артиллерийские установки и танк. Об этом сообщает 21 сентября телеграм-канал Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потери среди личного состава противника составили более 35 националистов», — указано в сообщении.

В числе уничтоженной техники — четыре бронетранспортёра.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в военном ведомстве ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 военнослужащих ВСУ и двух РСЗО «Град».

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