Москва, 21 сентября 2022, 11:40 — REGNUM Российские подразделения и военнослужащие ДНР уничтожили за минувшие сутки более 35 киевских боевиков, две артиллерийские установки и танк. Об этом сообщает 21 сентября телеграм-канал Народной милиции ДНР.
«Потери среди личного состава противника составили более 35 националистов», — указано в сообщении.
В числе уничтоженной техники — четыре бронетранспортёра.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в военном ведомстве ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 военнослужащих ВСУ и двух РСЗО «Град».
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