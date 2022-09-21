Иркутск, 21 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 21 сентября известило о вынесении обвинительного приговора в отношении 34-летнего мужчины, совершившего убийство в 2006 году.

Убийство

Следствием и судом установлено, что в январе 2006 года двое молодых людей, находясь на территории 1 микрорайона в городе Шелехове, действуя группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, нанесли местному жителю множественные удары битами по различным частям тела. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался в больнице.

По горячим следам сотрудникам милиции удалось задержать одного из подозреваемых. В дальнейшем он был осужден к длительному лишению свободы. Второй 17-летний подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Уголовное дело было приостановлено.

Следователи СК вместе с криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы по указанному преступлению, после чего совместно с сотрудниками уголовного розыска провели ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые позволили установить местонахождение подозреваемого. Все эти годы он скрывался от следствия, жил под другими персональными данными.

В августе 2021 года в Иркутске мужчина был задержан следователями СК при содействии сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области.

Приговором Шелеховского городского суда мужчина признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших присуждена компенсация морального вреда, подлежащая взысканию с осужденного, на общую сумму 1,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно о задержании в Иркутской области подозреваемых в убийстве инкассатора, совершенном в 2011 году.

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