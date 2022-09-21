Липецк, 21 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Призывную комиссию по мобилизации в Липецкой области возглавит губернатор Игорь Артамонов. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе правительства региона.

Kremlin.ru Игорь Артамонов

Губернатор провёл совещание по вопросу частичной мобилизации с руководителями военных и силовых ведомств региона, на котором обсуждались первоочередные задачи.

Игорь Артамонов возглавил призывную комиссию по мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России.