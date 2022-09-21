Кострома, 21 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Костромичи создали петицию, в которой просят отменить концерт Филиппа Киркорова в КВЦ «Губернский», запланированный на 9 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На момент создания материала её подписал 131 человек.

Цитата из видео на YouTube Филипп Киркоров

В обращении говорится, что певец «использует сатанинскую символику, развращает неокрепшие умы и демонстрирует богохульные постановки». Под последним ввиду очевидно имеется выступление Киркорова в кремле, где он ходил по светящемуся кресту с «распятой» внутри актрисой.

«Считаем неуместным данное беснование в нашем православном городе! Не стоит искушать Господа нашим безразличным отношением к подобным концертам. Надеемся что администрация Костромы и области примет все необходимые меры для отмены этого действа», — говорится в петиции.

Отметим, что петиция не имеет никакой юридической силы — чиновники могут не реагировать на нее. Цены на концерт Киркорова в Костроме варьируются от 3100 до 6100 тысяч рублей, что является значительной суммой для среднестатистического горожанина. Тем не менее более половины билетов на выступление уже раскуплена.