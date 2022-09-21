Ярославль, 21 сентября 2022, 11:38 — REGNUM Водитель автомобиля, в котором погиб актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщило следственное управлени Следственного комитета России по Ярославской области.

Последствия аварии
Последствия аварии
Прокуратура Ярославской области

Управление начало доследственную проверку ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал.

«При движении в сторону города Москвы, 56-летний водитель, управляя автомобилем ИМЯ-М 19 282, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем СКАНИЯ R400, с полуприцепом, под управлением 36-летнего водителя. От удара автомобиль ИМЯ-М 19 282 отбросило в двигавшийся во встречном направлении автомобиль DAF XF 105.460 с полуприцепом Шмитц Каргобул SCS 24/L-13.62 ЕВ под управлением 56-летнего водителя», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

За рулём машины, которую планировалось передать для СВО, был водитель Волковского театра, художественным руководителем которого был Сергей Пускепалис. Ранее в интернете появилось видео момента столкновения, однако понять, кто из водителей нарушил правила, из него было сложно. Окончательные выводы предстоит сделать следствию.

Напомним, ДТП произошло 20 сентября на 201 км ФАД М-8 «Холмогоры» на территории Ростовского района Ярославской области.

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