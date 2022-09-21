Ярославль, 21 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, в котором погиб актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщило следственное управлени Следственного комитета России по Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области Последствия аварии

Управление начало доследственную проверку ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал.

«При движении в сторону города Москвы, 56-летний водитель, управляя автомобилем ИМЯ-М 19 282, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем СКАНИЯ R400, с полуприцепом, под управлением 36-летнего водителя. От удара автомобиль ИМЯ-М 19 282 отбросило в двигавшийся во встречном направлении автомобиль DAF XF 105.460 с полуприцепом Шмитц Каргобул SCS 24/L-13.62 ЕВ под управлением 56-летнего водителя», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

За рулём машины, которую планировалось передать для СВО, был водитель Волковского театра, художественным руководителем которого был Сергей Пускепалис. Ранее в интернете появилось видео момента столкновения, однако понять, кто из водителей нарушил правила, из него было сложно. Окончательные выводы предстоит сделать следствию.

Напомним, ДТП произошло 20 сентября на 201 км ФАД М-8 «Холмогоры» на территории Ростовского района Ярославской области.