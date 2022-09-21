Москва, , 11:38 — REGNUM Объявленная 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация и перевод военно-промышленного комплекса в интенсивный режим это необходимые шаги для защиты суверенитета РФ, считает депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия»).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обращение Президента важно для каждого гражданина нашей великой страны. И я призываю всех своих земляков сплотиться в это ответственное для России время — ради нашей общей Победы над врагом!» — написал Карлов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.