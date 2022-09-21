Волгоградские власти создали призывную комиссию по частичной мобилизации
Волгоград, 21 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Призывная комиссия по частичной мобилизации граждан начинает работу в Волгоградской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба администрации региона.
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Администрация Волгоградской области
Комиссия будет работать под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября началась частичная мобилизация, будет призвано 300 тысяч резервистов.