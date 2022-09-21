Стокгольм, 21 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Согласно новой докторской диссертации в оборонительных учениях, проводимых на территории Швеции, основное внимание уделяется победе в самих учениях, а не подготовке солдат к реальному бою. Об этом 21 сентября сообщила радиостанция SR.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Автором диссертации является исследователь Мартин Шулер.

«Последствия заключаются в том, что солдаты получают неправильное обучение. О проблемах и недостатках, которые у вас есть на самом деле, не заботятся», — сказал ученый журналистам.

Согласно тезису докторской диссертации, солдат готовят и экипируют в Швеции так, что это не соответствует реалиям военного времени. Кроме того, положительные результаты подразделений преувеличены офицерами, желающими сделать карьеру.