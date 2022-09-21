Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Явка на выборах в риксдаг Швеции в этом году резко упала. Почти каждый сотый избиратель вообще опустил пустой бюллетень. Как пишет издание Aftonbladet, это означает, что «усталые» избиратели посылают политикам сигнал: «Хватит трепаться».

Стокгольм. Швеция

«Явка неуклонно росла в течение последних двадцати лет. Но не в этом году. На парламентских выборах явка упала на целых три процентных пункта, с 87,2 до 84,2% избирателей. Сокращение соответствует чуть менее 195 000 голосов. Это больше, чем живут в Уппсале, четвертом по величине городе Швеции», — говорится в материале.

Журналисты напоминают, что воздержание от осуществления своего права голоса считается пассивным протестом.

«Но не только резкое снижение явки избирателей должно дать партиям пищу для размышлений о том, что в шведской демократии не все так спокойно и радостно. Увеличивается и процент незаполненных избирателей. На этих выборах почти каждый сотый, 0,96%, вообще не заполняет бюллетень, что обычно считается активным протестом. Например, вы можете считать, что создается слишком много шума или что ни одна партия не занимается вопросами, которые наиболее важны», — пишут журналисты.

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