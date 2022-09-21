Стокгольм, 21 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Явка на выборах в риксдаг Швеции в этом году резко упала. Почти каждый сотый избиратель вообще опустил пустой бюллетень. Как пишет издание Aftonbladet, это означает, что «усталые» избиратели посылают политикам сигнал: «Хватит трепаться».

Стокгольм. Швеция

«Явка неуклонно росла в течение последних двадцати лет. Но не в этом году. На парламентских выборах явка упала на целых три процентных пункта, с 87,2 до 84,2% избирателей. Сокращение соответствует чуть менее 195 000 голосов. Это больше, чем живут в Уппсале, четвертом по величине городе Швеции», говорится в материале.

Журналисты напоминают, что воздержание от осуществления своего права голоса считается пассивным протестом.

«Но не только резкое снижение явки избирателей должно дать партиям пищу для размышлений о том, что в шведской демократии не все так спокойно и радостно. Увеличивается и процент незаполненных избирателей. На этих выборах почти каждый сотый, 0,96%, вообще не заполняет бюллетень, что обычно считается активным протестом. Например, вы можете считать, что создается слишком много шума или что ни одна партия не занимается вопросами, которые наиболее важны», пишут журналисты.