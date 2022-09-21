Стокгольм, 21 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Американское военное присутствие в Швеции становится все более частым. На данный момент в текущем году было проведено 20 учений с военными США — примерно одно военное мероприятие такого рода каждые две недели. Об этом 21 сентября написала газета DN.

Forsvarsmakten.se ВС Швеции

«Я ожидаю новых учений со шведскими войсками», — передает издание слова генерала Дэррила Уильямса, командующего силами США и НАТО в Европе.

По его словам, США хотят дать понять, что они защищают всю территорию Европы с севера на юг, и Швеция играет большую роль в этом.

Журналисты также отмечают, что внимание к Северной Европе возросло. Так, например, первый визит Уильямса за границу в качестве новоназначенной должности был в Швецию и Финляндию.