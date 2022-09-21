Стокгольм, 21 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Американское военное присутствие в Швеции становится все более частым. На данный момент в текущем году было проведено 20 учений с военными США — примерно одно военное мероприятие такого рода каждые две недели. Об этом 21 сентября написала газета DN.

Forsvarsmakten.se
ВС Швеции

«Я ожидаю новых учений со шведскими войсками», передает издание слова генерала Дэррила Уильямса, командующего силами США и НАТО в Европе.

По его словам, США хотят дать понять, что они защищают всю территорию Европы с севера на юг, и Швеция играет большую роль в этом.

Журналисты также отмечают, что внимание к Северной Европе возросло. Так, например, первый визит Уильямса за границу в качестве новоназначенной должности был в Швецию и Финляндию.