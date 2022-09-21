Москва, 21 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина приблизит победу России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Решение Путина приблизит нашу победу», — убежден Миронов.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия еще даже не начинала.

«С сегодняшнего дня Российская Федерация начнет, и нацистам и блоку НАТО, мягко говоря, с сегодняшнего дня будет очень неуютно, я в этом не сомневаюсь», — заявил Миронов.

При этом он допустил объявление режима КТО на территориях ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей.