Москва, , 11:35 — REGNUM В среду, 21 сентября, в Москве начались консультации России и Белоруссии по безопасности. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

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«Их (консультации — ред.) проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подарит Белоруссии копии документов, посвященных разделу территории Речи Посполитой.