Астана, , 11:35 — REGNUM Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по основным макроэкономическим показателям страны, и ожидается, что в 2022 году будет профицит бюджета. Об этом 21 сентября сообщил журналистам зампредседателя финансового регулятора Акылжан Баймагамбетов.

Деньги (сс) Michael Marcovici

«При базовом сценарии закладывается постепенное снижение цены на нефть с текущих уровней до уровня в среднем $90 за баррель в 2023 году. При такой прогнозной траектории цен текущий счёт платежного баланса в этом году сложится с профицитом», — сказал Баймагамбетов.

Он подчеркнул, что в случае исполнения прогноза, в Казахстане будет профицитный бюджет впервые за восемь лет. Представитель Нацбанка объяснил это высокими ценами на сырьё, составляющее основу казахстанского экспорта.

Баймагамбетов сообщил, что в текущем году профицит составит $7 млрд, в будущем $7,5 млрд.

Напомним, согласно прогнозам, сделанным Нацбанком Казахстана в мае, ожидаемый дефицит бюджета страны по итогам 2022 года был почти 3 млрд тенге или $6 млн по курсу.

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