Ярославль, 21 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ярославле не успели в срок отремонтировать дороги до станции переливания крови и перинатального центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

ОНФ Ярославской области Дорога у областного перинатального центра

В начале этого года в Ярославле прошёл рейд ОНФ по дорогам к больницам областного центра. Было выявлено несколько «болевых точек», в их числе — подъезд к станции переливания крови и к перинатальному центру. За ремонт дороги у перинатального центра активисты борются четвёртый год.

«Несколько лет назад я сам забирал здесь ребёнка, и с тех пор ничего не поменялась. Так же разбитые дороги, необорудованные парковки», — сказал активист Вениамин Сергеев.

Мэрия обещала экспертам народного фронта и группе губернаторского контроля отремонтировать проблемные участки в «строительный период 2022 года». Власти нашли подрядчика, однако 20 сентября сроки контрактов на ремонт обоих участков вышли. Работы на дорогах не начинались — констатировали в ОНФ.