Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга нашли «резиновую квартиру» в которой по документам проживает 810 человек, сообщили 21 сентября в пресс-службе городской прокуратуры.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Жильцов вписали в нежилое помещение, отведенное под офис в доме 44 по 4-й Советской улице. Как установил надзорный орган, это сделал неизвестный от имени индивидуального предпринимателя в течение 13 дней — с 7 по 20 июня 2022 года.

«По результатам выездной проверки установлено, что индивидуальный предприниматель в адресе деятельность не осуществляет, местонахождение иностранных граждан неизвестно», — отметили в пресс-службе.

По материалам проверки прокуратуры Центрального района возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе.