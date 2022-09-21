Стокгольм, 21 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. 21 сентября надвигающаяся битва за пост тальмана риксдага Швеции оказалась на передовицах ведущих изданий страны. Так, глава отдела внутренней политики Андерс Линдберг из газеты Aftonbladet пишет, что назначение депутата Бьёрна Сёдера от Шведских демократов было бы «самым поляризированным и противоречивым назначением за всю историю».

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Журналист Эрик Хелмерсон из издания DN пишет, что ему больно видеть, как второй по значимости пост в Швеции используется в качестве политической биты.

На первой странице газеты Expressen говорится, что тальман не только руководит работой Риксдага, но и принимает иностранных гостей. Сёдер, отмечают журналисты, не обладает ни одним из качеств, которые требуются для этой должности.

«Блок [победившего на выборах] Ульфа Кристерссон, и Социал-демократы должны отдать свои голоса за [действующего тальмана] Андреаса Норлена», — советует издание.