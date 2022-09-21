Донецк, 21 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике восприняли с воодушевлением заявления Москвы о спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом 21 сентября заявил гава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Мы воспринимаем это с воодушевлением. Наконец у нас появляется возможность высказать во всеуслышание свое позицию о нашем желании вернуться домой», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать порядка 300 тыс. военнослужащих.