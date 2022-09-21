Луганск, , 11:32 — REGNUM ВСУ потеряли до 40 человек и два танка за минувшие сутки в результате действий Народной милиции ЛНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 сентября в телеграм-канале ведомства.

Луганская Народная Республика Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Подразделения Народной милиции ЛНР активно наступали, из-за чего противник понёс большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено до 40 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники», — уточнили в НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября военное ведомство ЛНР заявило об уничтожении до 50 военнослужащих ВСУ и шести БТР за сутки.

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