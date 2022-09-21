Кострома, , 11:41 — REGNUM Администрация Костромы поручила ТГК-2 завершить все ремонты на сетях и обеспечить многоквартирные дома горячей водой к 1 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее власти называли другую дату — 26 сентября.

Вода из-под крана 304cina62

По данным на вечер 20 сентября без горячей воды в городе оставалось 203 дома, или 10% от всего жилого фонда. По 123 домам отсутствие блага было связано с авариями, в 80 случаях — с плановыми работами на сетях.

Отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, завершить его планируется к 26 сентября.

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