Киев, , 11:31 — REGNUM Посол США в Киеве Бриджет Бринк заявила, что Россия проявила слабость, объявив о мобилизации резервистов и назначив референдумы на территориях бывш. УССР.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мнимые референдумы и мобилизация — это признаки слабости, неудачи России, — заявила Бринк в соцсети. — Соединенные Штаты никогда не признают притязания России на якобы аннексированные территории [б. УССР]».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение объявить частичную мобилизацию на территории России прокомментировали официальные лица Великобритании, Германии и Чехии.

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