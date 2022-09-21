Париж, , 11:31 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен выразила соболезнования пострадавшим от шторма «Фиона» жителям французской Гваделупы. Об этом Марин Ле Пен написала в своем аккаунте в Twitter.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

«Все мои мысли о наших соотечественниках на Гваделупе, пострадавшей от шторма «Фиона». Государству придется встать на их сторону, чтобы противостоять этой ужасной катастрофе», — написала Марин Ле Пен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, режим стихийного бедствия намерены ввести во французском заморском департаменте Гваделупа в связи с ураганом «Фиона».

Читайте также: В Гваделупе введут режим стихийного бедствия из-за урагана «Фиона»