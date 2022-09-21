Москва, , 11:31 — REGNUM Устойчивость российской экономики должна быть обеспечена не только в условиях введенных санкций, но и при потенциальных рисках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания Совфеда.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вместе с тем, остаются риски, связанные с высокой неопределенностью в мировой экономике. Это рецессия и на мировых рынках, прежде всего в Европе, замедление Китая, ну и, конечно, возможное ужесточение санкций. Поэтому необходимо обеспечить устойчивость экономики не только в условиях уже введенных санкций, но и при потенциальных рисках. А это напрямую связано с реализацией системных решений и приоритетов», — сказал министр.

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