Берлин, , 11:31 — REGNUM Власти Германии будут владеть 99% акций немецкой энергетической компании Uniper, заявил 21 сентября на пресс-конференции министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Государственное участие до 93% стоимостью около 8 миллиардов евро, затем мы принимаем 6% у Fortum — до сих пор основного владельца — стоимость 480 млн евро. Это составит 99%», — сказал он.

По его словам, на данный шаг правительство ФРГ идет, чтобы стабилизировать энергообеспечение в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.

Читайте также: Власти Германии намерены «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара