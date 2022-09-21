Берлин, 21 сентября 2022, 11:31 — REGNUM Власти Германии будут владеть 99% акций немецкой энергетической компании Uniper, заявил 21 сентября на пресс-конференции министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, на данный шаг правительство ФРГ идет, чтобы стабилизировать энергообеспечение в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.
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