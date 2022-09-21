Иркутск, 21 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Родинском районе Иркутской области началось строительство врачебной амбулатории модульного типа, сообщает 21 сентября телеграм-канал правительства региона. Она возводится в поселке Мирный.

Правительство Иркутской области Врачебная амбулатория модульного типа возводится в поселке Мирный, Иркутская область

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В помещении общей площадью 365 кв. м разместятся кабинеты участковых врачей — терапевта и педиатра, а также процедурный, прививочный и стоматологический. Здесь же будет оказываться медицинская помощь населению в условиях дневного стационара.

Мебель и оборудование, в том числе и стоматологическая установка, тоже будут новые. На это выделяются дополнительные финансовые средства.

Завершить строительные работы планируется к ноябрю, после чего начнется этап подготовки медучреждения к сдаче в эксплуатацию — регистрация помещения на данном земельном участке и процедура лицензирования. Уже до конца года планируется открыть врачебную амбулаторию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области активно идёт сдача новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. По состоянию на конец августа 2022 года было принято 20 ФАПов и пять амбулаторий.

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