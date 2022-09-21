Москва, , 11:31 — REGNUM 21 сентября в рамках празднования Всемирного дня русского единения в Парке Горького будут организованы образовательные лектории, в которых выступят известные артисты, блогеры и представители креативной сферы. Спикеры поднимут важные для индустрии темы, поделятся знаниями и проведут интерактивы.

Гостей ждет уникальная лекция «Изменить нельзя оставить» от руководителя департамента развития человеческого ресурса НИР «Иннопрактика», профессора НИУ ВШЭ, заслуженного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора психологических наук Андрея Подольского. Спикер на примерах конкретных кейсов объяснит, как вести за собой аудиторию и трансформировать ее взгляды, как инициировать большие перемены и становиться лидером общественного мнения.

«Новые технологии вносят в жизнь современного человека свои коррективы: появляется практически безграничная возможность для использования информационных ресурсов. Развиваются интегрированные коммуникации, появляются новые стратегии и тактики продвижения и позиционирования, задействуется креативный потенциал. Все это можно использовать для трансформации взглядов не только одного человека, но и целых социальных групп. Активные пользователи соцсетей становятся хорошими специалистами по контенту и понимают, как нужно работать с аудиторией», — отмечает Андрей Подольский.

В рамках мероприятия также пройдет закрытая презентация реалити-шоу «Вызов» от НИР «Иннопрактика» и Газпром-Медиа Холдинга, а также public talk c его участниками и создателями. Посетители лекториев смогут снять тематический видеоролик с тренд-сеттерами YAPPY, посетить поэтическое выступление от рэпера ST и выступить со своими стихами на сцене лектория и поучаствовать в интерактивном мастер-классе от блогеров продюсерского центра Insight People.

Гала-концерт в Парке Горького станет финальным аккордом первого в истории блогосферы Всероссийского форума региональных блогеров «Поколение Insight», который проходит в Москве с 18 по 21 сентября и объединяет представителей креативной индустрии со всей страны. Мероприятие пройдет при поддержке партнеров — Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY, продюсерского центра Insight People, телеканала Матч ТВ.