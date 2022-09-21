Сиэтл, США, 21 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Администрация сервиса онлайн-трансляций Twitch запретит стримы с сайтов и сервисов азартных игр. Об этом 20 сентября компания сообщила на своих страницах в соцсетях.

Gage Skidmore Twitch

Руководство Twitch отметило, что под запрет попали сайты, деятельность которых не лицензирована в США или других странах, «обеспечивающих достаточную защиту прав потребителей». В «чёрный список» были добавлены несколько известных игровых сервисов, однако администрация сервиса пояснила, что в ближайшее время она может его расширить, поскольку продолжает заниматься изучением вопроса.

При этом Twitch по-прежнему будет разрешать стримерам делать ставки на спортивные мероприятия, Fantasy-спорт и покер. Ожидается, что новые правила вступят в силу 18 октября 2022 года.

Напомним, ранее возмущение по поводу практики трансляций азартных игр на Twitch выразил ряд известных стримеров, в частности, Pokimane (Имане Анис). За один день она заручилась поддержкой 300 тыс. пользователей платформы.