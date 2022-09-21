Стокгольм, , 11:32 — REGNUM Только два кандидата попали в риксдаг Швеции с помощью личного голосования на выборах текущего года, что является рекордным показателем. Об этом 21 сентября сообщила радиостанция SR.

Флаг Швеции Pixabay.com

Однако процент избирателей, принявших участие в личном голосовании, то есть голосовании за отдельного кандидата в бюллетене, снижается каждый год и сейчас составляет 22,5%. Это свидетельствует о том, что граждане все больше предпочитают голосовать за политические партии, а не за отдельных кандидатов.

Политолог Патрик Эберг из Гётеборгского университета заявил в студии SR, что отдельным политикам трудно «прорваться сквозь» первых имен тяжеловесов в партийных списках, особенно в крупных округах.

Напомним, что выборы в Швеции состоялись 11 сентября.

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