Уфа, , 11:42 — REGNUM Государственное собрание Башкирии, безусловно, поддерживает решения, принятые президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 сентября сообщил председатель государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев, комментируя обращение Путина.

Константин Толкачев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Толкачев сообщил, что в ходе своей недавней поездки в Донбасс он лично убедился, что жители там полностью ассоциируют себя с Россией, считают себя ее частью, связывают с ней свое будущее.

«Референдум в регионах Донбасса должен юридически зафиксировать реальное положение дел. Годы, проведенные [на территории б. УССР], ничего хорошего им не принесли. Киевские власти и олигархи выкачивали все, что можно из территории, не заботясь о населении. А в последние годы эта политика перешла все границы, дойдя до уровня террора и геноцида», — заявил спикер республиканского парламента.

Он отметил, что в настоящее время нужно оперативно провести референдум, обеспечить его прозрачность, возможность участия всех граждан.

Толкачев подчеркнул, что речь идет не только о тех, кто находится на территориях Донбасса, но и о вынужденных переселенцах.

Он напомнил, что в Башкирии находятся более тысячи вынужденных переселенцев с Донбасса.

«Для них будут организованы пункты голосования в Стерлитамакском районе и в Уфе. Кроме того, будут выезды во все муниципалитеты, где находятся беженцы, чтобы они могли проголосовать на местах», — сообщил он.

Толкачев отметил, что в политике ведущими методами являются убеждение и принуждение.

«К сожалению, убеждение, которое было положено в основу наших взаимоотношений с [территорией б. УССР] и, так называемым «коллективным Западом» не дало эффекта, воспринималось как слабость. Именно они вынудили нас сместить акценты на принуждение, хотя российская страна всячески противилась этому долгое время. Объявленная частичная мобилизация — вынужденная мера. Она позволят ускорить эффективное выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — заявил он, подчеркнув, что госсобрание Башкирии, безусловно, поддерживает решения, принятые главой государства.

Он пояснил, что эти меры предполагают решение комплекса задач, в том числе и в законодательной плоскости.

«Нам предстоит изменить законодательство в соответствии с реалиями, обеспечить стабильную ситуацию в экономике, принять решения о поддержке в отношении всех категорий населения, прежде всего, социально незащищенных, малоимущих. Особые меры следует распространить на военнослужащих и их семьи», — отметил Толкачев.

Он сообщил, что любая война заканчивается миром.

«И чем раньше это осознают киевские власти и их кураторы и войдут в активный переговорный процесс, тем будет лучше не только для нашего государства, но и для [территории б. УССР]и всего мира», - сообщил Толкачев.