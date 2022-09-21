Уфа, 21 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Государственное собрание Башкирии, безусловно, поддерживает решения, принятые президентом РоссииВладимиром Путиным. Об этом 21 сентября сообщил председатель государственного Собрания БашкирииКонстантин Толкачев, комментируя обращение Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Толкачев

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина к народу и интервью Сергея Шойгу — все новости»

Толкачев сообщил, что в ходе своей недавней поездки в Донбасс он лично убедился, что жители там полностью ассоциируют себя с Россией, считают себя ее частью, связывают с ней свое будущее.

«Референдум в регионах Донбасса должен юридически зафиксировать реальное положение дел. Годы, проведенные [на территории б. УССР], ничего хорошего им не принесли. Киевские власти и олигархи выкачивали все, что можно из территории, не заботясь о населении. А в последние годы эта политика перешла все границы, дойдя до уровня террора и геноцида», — заявил спикер республиканского парламента.

Он отметил, что в настоящее время нужно оперативно провести референдум, обеспечить его прозрачность, возможность участия всех граждан.

Толкачев подчеркнул, что речь идет не только о тех, кто находится на территориях Донбасса, но и о вынужденных переселенцах.

Он напомнил, что в Башкирии находятся более тысячи вынужденных переселенцев с Донбасса.

«Для них будут организованы пункты голосования в Стерлитамакском районе и в Уфе. Кроме того, будут выезды во все муниципалитеты, где находятся беженцы, чтобы они могли проголосовать на местах», — сообщил он.

Толкачев отметил, что в политике ведущими методами являются убеждение и принуждение.

«К сожалению, убеждение, которое было положено в основу наших взаимоотношений с [территорией б. УССР] и, так называемым «коллективным Западом» не дало эффекта, воспринималось как слабость. Именно они вынудили нас сместить акценты на принуждение, хотя российская страна всячески противилась этому долгое время. Объявленная частичная мобилизация — вынужденная мера. Она позволят ускорить эффективное выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — заявил он, подчеркнув, что госсобрание Башкирии, безусловно, поддерживает решения, принятые главой государства.

Он пояснил, что эти меры предполагают решение комплекса задач, в том числе и в законодательной плоскости.

«Нам предстоит изменить законодательство в соответствии с реалиями, обеспечить стабильную ситуацию в экономике, принять решения о поддержке в отношении всех категорий населения, прежде всего, социально незащищенных, малоимущих. Особые меры следует распространить на военнослужащих и их семьи», — отметил Толкачев.

Он сообщил, что любая война заканчивается миром.

«И чем раньше это осознают киевские власти и их кураторы и войдут в активный переговорный процесс, тем будет лучше не только для нашего государства, но и для [территории б. УССР]и всего мира», - сообщил Толкачев.