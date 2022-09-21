Москва, , 11:29 — REGNUM Договоры о вхождении Донбасса и освобожденных территорий после проведения референдумов будут незамедлительно рассмотрены Госдумой и Советом Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Дмитрий Вяткин Duma.gov.ru

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"Президент четко обозначил нашу позицию, которая поддерживается всеми политическими силами. Мы обязаны протянуть руку помощи нашим братьям и сестрам Донбасса и освобождённых территорий», — сказал Вяткин.

Он обратил внимание на то, что опросы показывают, что 90% жителей Донбассе, освобожденных территорий, Запорожья, Херсонщины поддерживают решение о воссоединении с Россией.

«После проведения референдума будут подписаны соответствующие договоры, которые поступят в Госдуму и Совет Федерации после экспертизы в Конституционном суде России», — уточнил Вяткин.

Механизм принятия Донбасса и освобожденных территорий предусмотрен конституционным законом РФ.