Ярославль, , 11:29 — REGNUM Актёр и режиссёр, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис будет похоронен 23 сентября в Железноводске. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба театра.

Сергей Пускепалис Volkovteatr.ru

При этом покойный актёр жил в этом городе Ставропольского края в детстве и там учился в школе.

Также ранее в ярославском театре сообщили, что церемония прощания с Пускепалисом состоится 22 сентября в большом зрительном зале. В 10:00 (совпадает с мск) начнётся гражданская панихида, а в 13:00 — отпевание в Казанском монастыре.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ростовском районе Ярославской области, когда автомобиль, в котором ехал актёр, на повороте столкнулся с большегрузным автомобилем и вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с Пускепалисом погиб его водитель.