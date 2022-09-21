Стокгольм, 21 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Рекордная инфляция и высокие процентные ставки в Швеции сильно ударили по домохозяйствам и бизнесу. Прежде чем все изменится Швецию ждут более тяжелые времена, предупредила главный экономист банка Handelsbanken Кристина Найман. 21 сентября в эфире телеканала SVT она также отметила, что ВВП Швеции в 2023 году, скорее всего, сократится.

Швеция

«Покупательная способность домохозяйств в настоящее время быстро снижается из-за высоких цен на электроэнергию, быстро растущих расходов на выплату процентов по кредитам и падения реальной заработной платы», — говорится в свежем отчете Handelsbanken, который в студии SVT комментировала Найман.

«В следующем году ожидается рецессия, сопровождаемая падением ВВП и ростом безработицы», — добавляется в документе.

Теперь Handelsbanken ожидает, что ВВП Швеции сократится на 0,3% в 2023 году. Ранее прогнозировался рост на 0,8%.