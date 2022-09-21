Ульяновск, 21 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области поддерживают решение президента Владимира Путина. Это «наша общая, консолидированная позиция». Об этом заявил 21 сентября спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев («Единая Россия») на заседании регионального парламента, сообщает пресс-служба депутатского корпуса.

http://www.zsuo.ru/ Спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев

61-е заседание Заксобрания началось с обращения Валерия Малышева к депутатам. Спикер проинформировал коллег об обращении Владимира Путина и объявлении частичной мобилизации.

«Глава государства справедливо отметил, что мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на Донбассе на растерзание палачам», — подчеркнул Валерий Малышев.

Он отметил, что будет сделано «всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума», и решение большинства жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области «будет поддержано».

«Президент сказал, что верит в нашу поддержку, и мы его решение поддерживаем. Это наша общая, консолидированная позиция», — сказал спикер регионального парламента.

Напомним, с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о воссоединении с Россией республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В Ульяновской области сформируют четыре избирательных участка для участия граждан данных территорий в референдумах.

Отметим, что 21 сентября президент России Владимир Путин в своём обращении объявил о частичной мобилизации. Призыву будут подлежать граждане из запаса.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских заверил, что в рамках мобилизационных мер власти окажут «полное содействие работе военным комиссариатам» и оборонным предприятиям.