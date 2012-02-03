Москва, 21 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна с национальным праздником — Днём независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Президент подчеркнул, что Россия и Армения активно в различных областях, вместе вносят весомый вклад в продвижение евразийских интеграционных процессов.

«Дальнейшее упрочение союзнических связей отвечает интересам братских народов России и Армении», — подчеркнул Путин и пожелал гражданам республики мира и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Николу Пашиняна с Днём независимости республики.

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