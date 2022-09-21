Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде решила опровергнуть критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Швеция «является колыбелью терроризма». Сделала она это после интервью турецкого лидера американскому телевидению.

Анн Линде CTBTO

«Это, конечно, неверно, и мы станем членами НАТО», — сказала Анн Линде перед журналистами.

Анн Линде опровергла заявление президента Турции Эрдогана поздним вечером 20 сентября и отметила, что он совершенно неправ.

«Мы полностью готовы к борьбе с терроризмом. Мы продолжаем выполнять соглашение, заключенное с Турцией, Финляндией и Швецией», — заявила министр иностранных дел Швеции.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что «террористы полностью проникли в парламент» Швеции.

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