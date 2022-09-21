Сеул, 21 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. 20 сентября в Сеуле состоялась встреча законодателей Южной Кореи и ЕС, в ходе которой стороны обсудили пути активизации парламентского сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального собрания Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с южнокорейской стороны во встрече приняли участие представитель правящей партии «Сила народа» Пак Су Ён и представитель оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Сан Мин, а со стороны ЕС — посол ЕС в Южной Кореи Мария Кастильо Фернандес и члены делегации Европарламента по отношениям с Корейским полуостровом во главе с Лукасом Мандль.

Известно, что стороны обсудили геополитическую и экономическую ситуацию в Южной Корее и ЕС, а также пути укрепления сотрудничества в таких областях, как энергетика и изменение климата.