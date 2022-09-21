Донецк, , 11:26 — REGNUM По территории Донецкой Народной Республики за сутки выпущено 184 боеприпаса со стороны киевских войск. Об этом 21 сентября сообщили в Народной милиции ДНР.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

Всего атакам подверглись 11 населённых пунктов, говорится в информации телеграм-канала военного ведомства.

«За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 184 единицы боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибра 155 и 152-мм, а также 120-мм миномётов», — сказано в публикации.