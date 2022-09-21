Нашвилл, США, , 11:26 — REGNUM Певица Тейлор Свифт получила премию для авторов песен Nashville Songwriter Awards. Об этом 21 сентября пишет Billboard.

Тейлор Свифт Toglenn

Свифт победила в номинации «Автор песен и артист десятилетия» за своё творчество в период с 2010 по 2019 годы. Предыдущим обладателем премии был кантри-исполнитель Тоби Кит.

Ранее Тейлор Свифт анонсировала новый альбом Midnights. Релиз пластинки назначен на 21 октября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Охранник Леди Гаги перепутал певицу с дрэг-квин на концерте