Нашвилл, США, 21 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Певица Тейлор Свифт получила премию для авторов песен Nashville Songwriter Awards. Об этом 21 сентября пишет Billboard.

Toglenn Тейлор Свифт

Свифт победила в номинации «Автор песен и артист десятилетия» за своё творчество в период с 2010 по 2019 годы. Предыдущим обладателем премии был кантри-исполнитель Тоби Кит.

Ранее Тейлор Свифт анонсировала новый альбом Midnights. Релиз пластинки назначен на 21 октября 2022 года.