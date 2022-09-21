Свифт стала «автором десятилетия» по версии Nashville Songwriter Awards
Нашвилл, США, 21 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Певица Тейлор Свифт получила премию для авторов песен Nashville Songwriter Awards. Об этом 21 сентября пишет Billboard.
Toglenn
Тейлор Свифт
Свифт победила в номинации «Автор песен и артист десятилетия» за своё творчество в период с 2010 по 2019 годы. Предыдущим обладателем премии был кантри-исполнитель Тоби Кит.
Ранее Тейлор Свифт анонсировала новый альбом Midnights. Релиз пластинки назначен на 21 октября 2022 года.