Белгород, 21 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Белгородская область понимает необходимость и своевременность решений президента РФ. Об этом 21 сентября заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

По словам главы региона, власти уже приступили к исполнению задач, поставленных президентом.

«Все мы с вами внимательно выслушали задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, приступили к их исполнению. И кто как не Белгородская область понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября подписан указ о частичной мобилизации в России.