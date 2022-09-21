Вассерман спрогнозировал, сколько продлится частичная мобилизация
Москва, 21 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Ликвидация киевского режима может затянуться до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП).
«Я полагаю, что главное — это то, что сам процесс мобилизации и переподготовки мобилизуемых займет минимум месяца три. А это значит, что таким образом признано, что ликвидация террористического [киевского режима] затянется по меньшей мере до конца 2022 года. А скорее всего, займет и какую-то часть следующего. Мне остается только надеяться, что это будет не слишком большая часть следующего года», — сказал Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что российская экономика «не заметит» объявленной в РФ частичной мобилизации.