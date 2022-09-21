Москва, 21 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Ликвидация киевского режима может затянуться до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП).

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Я полагаю, что главное — это то, что сам процесс мобилизации и переподготовки мобилизуемых займет минимум месяца три. А это значит, что таким образом признано, что ликвидация террористического [киевского режима] затянется по меньшей мере до конца 2022 года. А скорее всего, займет и какую-то часть следующего. Мне остается только надеяться, что это будет не слишком большая часть следующего года», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что российская экономика «не заметит» объявленной в РФ частичной мобилизации.