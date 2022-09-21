Бугульма, Татария, , 11:38 — REGNUM Мать шестилетнего ребенка, на которого упала кирпичная стена, обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу бездействия чиновников и правоохранительных органов после получения сыном травмы. Глава СКР ожидает доклада о ходе расследования соответствующего уголовного дела в республике, сообщает пресс-служба СКР.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

В одной из соцсетей женщина написала о бездействие чиновников и правоохранителей, которые в ответ на обращения по поводу получения ее сыном травмы не принимали никаких мер. После жалобы мать мальчика приняли в следственном отделе в Бугульме. Была организована доследственная проверка, а затем возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 25 июля в городе Бугульме шестилетний мальчик проходил мимо заброшенного здания, когда на него упал фрагмент кирпичной стены. У ребенка диагностирована черепно-мозговая травма.

Ход и результаты расследования контролируются в центральном аппарате ведомства.

Ранее ИА REGNUM передавало, в поселке Жилой Рудник Кукморского района Татарии 15 августа на детской площадке бродячая собака напала на двоих 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку, которая с ранами мягких тканей лица была госпитализирована. СКР контролирует расследование обстоятельств трагедии.

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