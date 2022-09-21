Москва, , 11:25 — REGNUM Российский рубль ставит крепче в ближайшие годы, а инфляция постепенно выйдет к 4%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания Совфеда.

Максим Решетников Официальный сайт правительства России

«В то же время, это очень важно, реальный курс будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние 5 лет. Инфляция составит 5,5% на конец следующего года и затем выйдет на целевой уровень в 4%», — сказал министр.

Напомним, ранее Решетников допустил переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

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