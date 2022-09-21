Стокгольм, 21 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 20 сентября председатель правления Риксбанка Швеции Стефан Ингвес сообщил о самом большом повышении ключевой процентной ставки за более чем 30 лет. Реакция, а также критика за то, что банк слишком поздно обнаружил опасность скачка цен, были сильными. В ночь на 21 сентября он появился в студии телеканала SVT, где объяснил решение регулятора поднять ставку сразу на 100 базисных пунктов до 1,75%.

Riksbank.se Риксбанк Швеции

«Надо было решаться: сделать это сейчас, чтобы было лучше потом, или приняться на себя еще больший удар в будущем», — отметил Ингвес.

«Но критики считают, что Риксбанк сам усугубил проблемы, слишком поздно потушив инфляционный костер», — пишут журналисты.

«Пандемия и […] показывают, что это нестабильный мир, в котором происходят вещи, которые невозможно предсказать», — ответил критикам Ингвес.