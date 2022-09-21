* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, 21 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Ингушетии задержан местный житель, который являлся членом террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанный вербовал новых участников в ряды экстремистов и помогал им выехать за рубеж, сообщили в пресс-службе Росгвардии в СКФО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как уточнили в ведомстве, задержание 31-летнего жителя одного из районных центров Ингушетии было произведено в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками регионального управления ФСБ при поддержке росгвардейцев, выполняющих задачи в составе Объединенной группы войск (сил) на Северном Кавказе.

При обыске по месту жительства задержанного было изъято взрывное устройство промышленного производства. В настоящее время по данному факту ведется следствие.