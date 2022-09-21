Москва, , 11:26 — REGNUM Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным иск налогового органа и ввёл в отношении нефтяной компании «Дульсима» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Определение судьи Усачевой может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Временным управляющим АО «НК Дульсима» назначен Александр Золотухин из ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

В третью очередь кредиторов должника внесены претензии инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 в размере более 4,144 млрд рублей основного долга, более 5,56 млрд рублей пени и свыше 3,5 млрд рублей штрафа.

Напомним, дело слушалось с июля 2021 года. Следующий отчёт управляющего назначен на 15 марта 2023 года.