* талиба — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, , 11:23 — REGNUM В афганской провинции Саманган четыре боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате нападения Фронта национального сопротивления Афганистана в ночь на 21 сентября в деревне Бинименг уезда Нижний Дарайе-Суф. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Самангане пока ничего не заявили о гибели своих бойцов.

В начале текущей недели в этом же уезде силами Национального фронта сопротивления были уничтожены два боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).